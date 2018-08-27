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Ekip otosunun yakıtını satan polis memuruna tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde görevli polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlu adına açtığı oto yıkama dükkanında satarken, yakalandı.

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuruna tutuklama

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde görevli polis memuru İ.K., kullandığı sivil ekip otosuna ait yakıtı, oğlu adına açtığı oto yıkama dükkanında satarken, yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Darıca Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.K., oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T.'yi ihbar üzerine bir süre takibe aldı. Meslektaşları tarafından takibe alınan polis memuru İ.K.'nin, Çayırova ilçesinde oğlu A.K.'nin üzerine açtığı oto yıkama dükkanına sık sık gelerek, kullandığı sivil plakalı ekip otosunun deposundaki yakıtı boşalttığı, yakıtın burada oğlu ve kayınbiraderi tarafından satışa çıkarıldığı tespit edildi. Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla polis memuru İ.K. ve oğlu ile kayınbiraderi, evlerinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen İ.K., devlet malını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Oğlu A.K. ve kayınbiraderi M.T. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

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