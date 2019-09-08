HABER

Ekipler 3 kapıyı kırarak ulaşabildi! Böyle kurtarıldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 01:35 | Son Güncelleme

Denizli’de bir binanın asansöründe mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Ekipler 3 kapıyı kırarak ulaşabildi! Böyle kurtarıldılar!

Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın asansörüne binen 6 kişi, zemin katta mahsur kaldı. Mahsur kalanların bağırması üzerine yetkililer itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilmek için 3 kapıyı kırdı.

Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından Gültekin K., Gülşah B., Gülşen G., Makbule K., Ümmühan T., Fatma K., Yalçın G. İle Taner Ü. bulundukları yerden kurtarıldı.

Asansörün içinde kalan yaşlı bir kadını yakınları yelpaze ile serinletti. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. (İHA)

PARTNERSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandıSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı
Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!
Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli itfaiye asansör

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

Bahçelievler'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi!

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

37 saniyede 48 bin TL çaldılar! 4 yıl sonra yakalandı

Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.