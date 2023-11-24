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Ekipler 4 gündür onların peşindeydi, bir bir yakalandılar! 68 ilde MERCEK-6 için düğmeye basıldı

24.11.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Son 4 günde 68 ilde MERCEK-6 operasyonları düzenlendi. Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1129 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarma ekipleri ruhsatsız silah ticaretine de taşınmasına da göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 68 ilde düzenlenen MERCEK-6 operasyonlarının ayrıntılarını duyurup görüntüleri paylaştı.

951 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-6 operasyonlarında; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildi. 1129 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

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"PEŞLERİNDEYİZ! ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya ayrıca "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.

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Ali Yerlikaya operasyon ruhsatsız silah
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