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  4. Ekipler alarma geçti! Polisi kendi silahıyla vurup kayıplara karıştı

Ekipler alarma geçti! Polisi kendi silahıyla vurup kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 03:15 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA, 15 Temmuz Demokrasi Otogarın Polis merkezinde görevli polis memuru iş çıkışı evine gitmek için istasyonda metro beklerken, arkasından yaklaşan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle polisin belindeki silahını aldı. Polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan, polis memurunun silahı ile polisi bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan ise polisin silahı ile birlikte yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

Olay Bayrampaşa, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru iş çıkışı metro istasyonuna girdi. Polis memuru durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz saldırgan polis memurunun arkasından yaklaşarak belindeki silahını aldı. Bu sırada polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli polis memurunun silahı ile polisi bacağından vurdu.

Olay sonrası polis memuru yaralanırken, şüpheli de polisin silahını da alarak yaya olarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN, POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis Merkezinde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Edinilen bilgiye göre bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi.

Otogar giriş çıkışlarında ve çevrede polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı istasyonda polis ekipleri detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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istanbul bahrampaşa silahlı saldırı

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