HABER

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kıyafetleriyle denize giren kişi, polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kıyafetlerini çıkarıp sahile çıktı

Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu iddia edilen Ahmet T. (48) deniz polisi botunu karşısında görünce kıyafetlerini denizde çıkarttı ardından sahile çıktı.
Bottan suya giren dalgıç polis, Ahmet Tabak'ın kıyafetlerini denizden topladı. Polisin hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen ve plajda yürüyen Tabak, ara sıra uzanıp güneşlendi.
Sahile gelen Ahmet T.'nin bir yakını, Ahmet T.'nin İstanbul'dan Antalya'ya ticari taksi ile geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için bazı sorunlar yaşadığını ve ilaçlarını da kullanmadığını söyledi.
Yakınının saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polisler, Ahmet T.'y yere yatırıp, daha sonra kollarına girerek ambulansa götürdü. Ambulansta tedavisi yapılan Tabak, polis eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Konyaaltı bipolar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.