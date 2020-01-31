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Ekipler aralıksız çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşların kar nedeniyle olumsuzluk yaşamaması amacıyla Sivas Belediyesine bağlı ekipler yoğun bir kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.Kar yağışıyla birlikte kentin tamamında tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler ulaşımın sorunsuz gerçekleşmesine sağlarken, yayalar içinde şehir merkezinden başlayarak tüm il de kar küreme çalışmaları yaptı.

Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kentte yaşayan vatandaşların kar nedeniyle olumsuzluk yaşamaması amacıyla Sivas Belediyesine bağlı ekipler yoğun bir kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Kar yağışıyla birlikte kentin tamamında tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler ulaşımın sorunsuz gerçekleşmesine sağlarken, yayalar içinde şehir merkezinden başlayarak tüm il de kar küreme çalışmaları yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun’da temizleme çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Meteoroloji Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte Belediyemize bağlı bütün ekipler harekete geçerek öncelikli olarak tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere kaldırımlarda yayaların güvenli ulaşımı için kar küremesi yapıldı” dedi.
Olgun, ayrıca kış aylarında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla ekiplerimizin hazır olduğunu da dile getirdi.

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