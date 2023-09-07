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  4. Ekipler artan şikayetler üzerine harekete geçti... Mersin'de tefecilere operasyon! İç çamaşırıyla çatıda kendini gizlemeye çalışırken yakalandı

Ekipler artan şikayetler üzerine harekete geçti... Mersin'de tefecilere operasyon! İç çamaşırıyla çatıda kendini gizlemeye çalışırken yakalandı

07.09.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ihtiyacı olanlara faizle borç para vererek senet imzalatan tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Dronla kayıt altına alınan operasyonda şüphelilerden birinin yakalanmamak için iç çamaşırıyla çatıda kendini gizlemeye çalıştığı görüldü. Durumu fark eden dron ekibinin, diğer ekiplere bilgi vermesiyle şüphelinin yakalanması sağlandı.

Ekipler artan şikayetler üzerine harekete geçti... Mersin'de tefecilere operasyon! İç çamaşırıyla çatıda kendini gizlemeye çalışırken yakalandı

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde tefecilere yönelik artan şikayetler üzerine harekete geçti. Çalışma yapan ekipler, ilçe genelinde ihtiyacı olanlara faizle borç para veren kişilerin, karşılığında boş senetlere imza attırdığını belirledi. Ekipler, tefecilerin aldıkları senetleri kendilerine göre doldurup, icra takibi başlatıp ev ve arsaları kendi üzerlerine devraldıklarını da tespit etti.

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130 POLİS KATILDI

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 130 polisin katılımıyla sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Özel Hareket polislerin de destek verdiği operasyonda C.K., C.K., H.K., Ö.G., D.G., Y.K., A.Ç., İ.F., E.F., A.E., M.C., U.Y.C., M.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.

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ÇATIDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Dronla kayıt altına alınan operasyonda şüphelilerden birinin yakalanmamak için iç çamaşırıyla çatıda kendini gizlemeye çalıştığı görüldü.

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Durumu fark eden dron ekibi, diğer ekiplere bilgi vererek şüphelinin yakalanmasını sağladı. Şüpheliler, sorguya alındı.

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(DHA)

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Tefeci Mersin operasyon

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