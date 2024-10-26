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  4. Ekipler bile şaşkına döndü: Uyuşturucuyu öyle bir yerine gizlemiş ki... 94 parça halinde yarım kilo ağırlığında!

Ekipler bile şaşkına döndü: Uyuşturucuyu öyle bir yerine gizlemiş ki... 94 parça halinde yarım kilo ağırlığında!

26.10.2024 00:11
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Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan İran uyruklu bir kadının bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Ekipler bile şaşkına döndü: Uyuşturucuyu öyle bir yerine gizlemiş ki... 94 parça halinde yarım kilo ağırlığında!

Kars'ta Narkotik ekipleri operasyon düzenledi. İran uyruklu bir kadının uyuşturucu getireceği bilgisini alan ekipler, Kars-Digor kara yolundaki uygulama noktasında İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in (39) de içerisinde bulunduğu otobüs durduruldu.

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BAĞIRSAĞINDA 94 PARÇA HALİNDE YARIM KİLODAN FAZLA...

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu kadın şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

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Burada çekilen röntgende, kadının bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

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TIBBİ MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI

Bağırsağındaki uyuşturucular tıbbi müdahaleyle çıkarılan kadın zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu narkotik
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