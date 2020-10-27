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Ekipler canla başla yangına müdahale ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 22:48 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede kısa süreli yağmur yağarken, ekipler tırmanarak çıktıkları dağlık bölgelerde yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
Mersin’in Anamur ilçesi ile Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın sürüyor. Akşam saatlerinde de devam eden yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlükleri ile çevre illerden gelen ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarında çıkan ikinci yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi’ndeki ilk yangın ise devam ediyor. Yangına akşam olması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, 100’ün üzerinde arazöz ve çok sayıda personel karadan müdahale ediliyor.
Bölgede kısa süreli yağmur yağarken, ekipler tırmanarak çıktıkları dağlık bölgelerde yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.

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