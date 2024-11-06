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Ekipler dilenci ihbarıyla yola çıktı, buldukları onları da şaşırttı... Tonla para zabıta tarafından say say bitmedi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 12:48
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Geze geze servet elde etti. Trenle gittiği şehirlerde dilenerek tonla para topladı. Zabıta ekipleri, şahsı Konya'da yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan paralar zabıtaları şaşkına çevirdi. Eurolar, Dolarlar, Türk Lirası... Bekçiler saya saya bitiremedi, paralar masayı kapladı.

Ekipler dilenci ihbarıyla yola çıktı, buldukları onları da şaşırttı... Tonla para zabıta tarafından say say bitmedi!

Konya'da, trenle farklı şehirleri dolaşarak dilenen ve vatandaşlardan para toplayan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 37 yaşındaki H.M. adlı şahsın üzerinden çıkan paralar ise zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.

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DİLENCİ İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarını aldı. Harekete geçen zabıta ekipleri, 37 yaşındaki H.M.'yi yakalayarak Meram Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

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BU PARA SADECE TEK SEFERDE ÜSTÜNDEN ÇIKAN...

Zabıta ekipleri, dilenciyi aradıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. İstanbul'dan yola çıkarak, trenle şehir şehir dolaşıp dilenen H.M.'nin üzerinde bir miktar dolar, euro ve toplamda 13 bin 600 TL çıktı. Olay sonrasında dilencinin daha önce de yakalanmış olmasına rağmen vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği ortaya çıktı.

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SERBEST BIRAKILDI

Zabıtalar, dilenci H.M.'yi gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü gözetiminde şehirden çıkarmak üzere serbest bıraktı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Konya para
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