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Ekipler göçük alanına ulaştı, çalışmalara başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Sarıkısık Dağı’ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte kayaların altında kalan çalışanlara ulaşmak için çalışma başlatıldı.Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.

Ekipler göçük alanına ulaştı, çalışmalara başlandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Sarıkısık Dağı’ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte kayaların altında kalan çalışanlara ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. İş makinelerinin ve çalışan 3 kişinin göçük altında kaldığı bölgeye ulaşan ekipler çalışmalarına başladı.
Olayın saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait olduğu belirtildi.

Ekipler göçük alanına ulaştı, çalışmalara başlandı

Ekipler göçük alanına ulaştı, çalışmalara başlandı

Ekipler göçük alanına ulaştı, çalışmalara başlandı

Ekipler göçük alanına ulaştı, çalışmalara başlandı

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