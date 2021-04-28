Ekipler harekete geçti gördükleri şey şaşkına çevirdi! El bombası sanılan şey...

Almanya'nın Avusturya ve Çekya sınırına yakın Passau kenti yakınlarındaki bir ormanlık alanda koşuya çıkan bir kişi de şüpheli bir çanta buldu, içindekinin el bombası olabileceğinden korkarak polisi aradı.

PREZERVATİF VE KAYGANLAŞTIRICI DA BULUNDU

Haber ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan Alman polisi, çantadan prezervatif ve kayganlaştırıcı da çıktığını, bunun da söz konusu nesnenin bir seks oyuncağı olduğuna işaret ettiğini söyledi. Nitekim polis kısa bir internet araştırması yaptıklarında el bombası şeklinde seks oyuncakları satıldığını da teyit etti.



