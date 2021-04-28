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  4. Ekipler harekete geçti gördükleri şey şaşkına çevirdi! El bombası sanılan şey...

Ekipler harekete geçti gördükleri şey şaşkına çevirdi! El bombası sanılan şey...

28.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman polisi ormanda bulunan 'el bombası' şeklinde tasarlanan seks oyuncağını görünce şaşkına döndü. İhbar üzerine harekete geçen polis, ele geçen çantadan prezervatif ve kayganlaştırıcı da buldu.

Ekipler harekete geçti gördükleri şey şaşkına çevirdi! El bombası sanılan şey...

Almanya'nın Avusturya ve Çekya sınırına yakın Passau kenti yakınlarındaki bir ormanlık alanda koşuya çıkan bir kişi de şüpheli bir çanta buldu, içindekinin el bombası olabileceğinden korkarak polisi aradı.

PREZERVATİF VE KAYGANLAŞTIRICI DA BULUNDU

Haber ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan Alman polisi, çantadan prezervatif ve kayganlaştırıcı da çıktığını, bunun da söz konusu nesnenin bir seks oyuncağı olduğuna işaret ettiğini söyledi. Nitekim polis kısa bir internet araştırması yaptıklarında el bombası şeklinde seks oyuncakları satıldığını da teyit etti.


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seks Almanya

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