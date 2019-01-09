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Ekipler hasta vatandaşlar için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu evlerinden alınarak hastaneye ulaştırıldı

Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 4 kişi, hastanelere ulaştırıldı.

Ünye ilçesine bağlı Beylerce ve Fatih mahallelerinde rahatsızlanan Mehmet Fındık ve Kazım Erken, İkizce Yoğunluk Mahallesi'nde Yeter Tongaz ile Gölköy Güzelyurt Mahallesi'nde Seher Erçel'in rahatsızlanması üzerine aileleri, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.

Bir süre sonra dört mahalleye giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 5 saat sonunda yolları ulaşıma açtı.

Tansiyon ve şekere bağlı çeşitli nedenlerle rahatsızlanan hastalar, yürütülen çalışmaların ardından hastanelere nakledildi.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının sürdüğü belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenazelerin bulunduğu mahallelere verildiği, vatandaşların acil durumlarda "444 1 052" No'lu çağrı merkezini arayabileceği kaydedildi.

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