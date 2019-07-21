HABER

Ekipler hayvanların da imdadına yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonucu nehirde çamura saplanan iki inek, gönüllü ekip tarafından kurtarıldı

Düzce'de etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskınları ve toprak kaymasının ardından nehirde çamura saplanan iki ineği, gönüllü arama kurtarma ekibi kurtardı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla oluşturdukları "Rafting Arama Kurtarma" adı verilen gönüllü arama kurtarma ekibiyle bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Kayıp 5 kişinin bulunması için bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Tepe, "Çalışmalarımız çerçevesinde botla arama yaparken nehre saplanmış halde sadece çenesi görünen bir hayvan gördük. Ekip arkadaşlarımla hayvanı kurtardık. Gözünden anlaşılıyor inanılmaz korku ve tedirginlik var. Üşümüştü, üzerini sildik, tişörtlerimizle kuruladık. İnsanlık ölmedi, önce can dedik. Kayıplarımızın üzüntüsünü yaşarken bir nebze moral oldu. Arama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah arama çalışmalarımızın sonucunda güzel neticeler alırız." dedi.

Tepe, büyük bir sel felaketi yaşandığına işaret ederek, "Gördüğüm manzara korkutucu. Her yer savaş alanı gibi. İki hayvanı nehrin içinde ölmek üzereyken bulduk. İnşallah bundan sonra kayıplarımızı da Rabbim canlı bulmayı nasip etsin." diye konuştu.

Durumu ilgililere bildirdiklerini belirten Tepe, hayvanların güvenli yere alınacağını kaydetti.

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Sıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmetiSıcaktan bunalan sokak hayvanları için su ve mama hizmeti
Avcılar'da sivrisinek şikayetlerine neden olan derenin havadan fotoğraflarıAvcılar'da sivrisinek şikayetlerine neden olan derenin havadan fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakoca heyelan Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe sağanak su baskınları Uğurlu Köyü

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.