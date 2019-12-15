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Ekipler her yerde sürünün bahsettiği 'hayali' şahsı aradı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 01:27 | Son Güncelleme

Karabük’te 160 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgiye Tugay Ö. yönetimindeki otomobil Safranbolu Göztepe Caddesi Su Deposu Sokak’tan Bostanbükü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten takla atarak ters döndü.

Otomobilde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sürücü ayakta tedavi edildi.

"OTOMOBİLDE BAŞKA BİRİ VARDI"

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü 160 promil alkollü çıkarken, ayakta durmakta zorlanan sürücü olay yerine gelen ekiplere araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etti. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda araçta başka birinin bulunmadığı belirlendi.

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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