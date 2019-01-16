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Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sarıyer'de lüks bir rezidans dairesine yapılan operasyonda dini nikahla yaşadıkları belirlenen 3 çocuklu ailenin evinden 115 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Uyuşturucuların Avrupa ile yurt içi piyasasına sevk edilmek üzereyken takastan kısa bir süre önce yakalandığı öğrenildi.

Piyasa değerinin 38 milyon lirayı bulduğu belirlenen 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin extacy hap ele geçirildi. Anne D.A., küçük çocuklarının kontrolünü yapması için adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,baba O.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla tutuklandı.

Lüks rezidanstan çıkanlar şoke etti

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sariyer'de lüks bir rezidans dairesine yapılan operasyonda dini nikahlı olarak yaşayan çift gözaltına alınırken, rezidansta yapılan aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirildi.
Polise, Sarıyer'de bir rezidansta oturan bir ailenin sürekli büyük boylarda kolileri eve getirip götürdüğü yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri rezidans ve çevresinde fiziki takip başlattı. Polis ekipleri 13 Ocak'ta rezidans dairesine düzenlediği baskında dini nikahlı O.K. ve I.D.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan çiftin 2 yaşında ikiz kız çocukları ve 6 yaşındaki bir erkek çocukları da eve gelen bir aile yakına teslim edildi.
Narkotik polisleri evde yaptığı aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan baba O.K. ve anne I.D.A. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ANNE ÇOCUKLARA BAKMA ŞARTIYLA SERBEST, BABA TUTUKLANDI

ANNE ÇOCUKLARA BAKMA ŞARTIYLA SERBEST, BABA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulaması sonrası anne I.D.A.'nın 2 yaşındaki çocukların bakıma ihtiyacı olduğu için savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

38 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa fiyatının 38 milyon lira değerinde olduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri farklı türlerde bulunan uyuşturucu maddelerin hepsinin aynı adreste olmasının bir takasta kullanılmak üzere olduğunu değerlendiriyor. (DHA)
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Sarıyer rezidans uyuşturucu operasyonu operasyon

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