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  4. Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı! "Karışmış olabilir"

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı! "Karışmış olabilir"

27.09.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de apart evde yakalanan koronavirüslü 21 yaşındaki genç, "sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etse de yurtta karantinaya alındı.

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı! "Karışmış olabilir"

Mardin’den Kırıkkale’ye üniversite diploması almak için gelen Cemil S, (21) konaklamak için bir apart eve geldi. Gündelik olarak kiralanan apart eve kaydını yaptıran Cemil S.’nin "izlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak emniyetin GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

TESTİNİN POZİTİF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, Yenişehir Mahallesi’ndeki apart eve gelerek, Cemil S’nin "HES kodu" kontrolünü yaptı. Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

TESTLERİN KARIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Uçakla memleketine geri dönmek için zorunlu olarak PCR testi yaptırdığını ifade eden Cemil S, sonucun pozitif çıktığını söyledi. "Sıfır belirtim var" diyerek, testlerin karışmış olabileceğini iddia etti ve yeniden test vermek istedi.

Filyasyon ekipleri ise 21 yaşındaki Cemil S’yi ekip aracıyla götürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir yurtta karantinaya aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale
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