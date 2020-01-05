HABER
  4. Ekipler kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu

Ekipler kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Adıyaman merkez ve ilçelerine yağan kar yağışından dolayı yaklaşık 100 köye ve mezralarına ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkez ve ilçelerine yağan kar yağışından dolayı yaklaşık 100 köye ve mezralarına ulaşım sağlanamıyor. Karlı yolların açılması için ekipler seferber oldu.
Adıyaman’ın üst kesiminde bulunan Karadağ ormanlık alanına sabaha karşı kar yağdı. Kar yağışından dolayı ormanlık alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli kar yağışlarından dolayı 16 köy ile mezraya ulaşım sağlanamadı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığından dolayı ulaşımın sağlanamadığı yollarda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı. Ekiplerin seferber olduğu karlı yolların açılması için büyük çabalar sarf ediliyor.
Çelikhan ilçe merkezinde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Gece saatlerinde bastıran ve sabaha kadar devam eden kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 20 köy ile mezralarına ulaşım sağlanamıyor.
Gerger ilçe merkezinin üst kesimlerinde kar yağışı devam ederken, ilçeye bağlı 35 köy ve bu köylere bağlı mezralara da ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.
Besni ilçe merkezinde birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. İlçeye bağlı 10 köy ve bu köylere de bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Kahta ilçe merkezinde henüz kar yağışı olmazken, ilçeye bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. Tut ilçe merkezine bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın durduğu belirtilirken, Adıyaman merkeze bağlı 20 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın olmadığı, Gölbaşı ilçesine bağlı 8 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. Ulaşımın sağlanamadığı yollarda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar yapıldığını, bütün ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Kış gelmeden önce planlamalarımızı yapmıştık ve bu planlamalar doğrultusunda ekiplerimiz bölgede seferber olmuş durumda. Şu anda yollarımızda mahsur kalan kimse yok. Köy yollarımız ve bunlara bağlı mezraların yolları tek tek kısa süre içerisinde açılıyor. Bütün ekiplerimiz şu anda alanlarda” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Kuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonuKuyuya düşen adama film gibi kurtarma operasyonu
En nadir kuş türlerinden ’alaca çinte’ 4 yıl sonra ilk kez görüntülediEn nadir kuş türlerinden ’alaca çinte’ 4 yıl sonra ilk kez görüntüledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.