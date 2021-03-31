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Ekipler mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu

31.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir kedinin sinemanın çatısında mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırarak kedinin kurtarılmasını bekledi.Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi’nde bir sinema salonunun çatısında bir kedinin mahsur kaldığını gören Öznur Akbulak isimli vatandaş, itfaiyeye haber verdi.

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Şanlıurfa’da bir kedinin sinemanın çatısında mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırarak kedinin kurtarılmasını bekledi.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi’nde bir sinema salonunun çatısında bir kedinin mahsur kaldığını gören Öznur Akbulak isimli vatandaş, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kedinin mahsur kaldığı adrese giden itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Kedinin bulunduğu çatıya ulaşmak için okulun penceresinden sinema salonun çatısına merdiven dayayan ekipler, yukarı çıktı. Ekipler, pandemiden dolayı kapalı olan sinema salonunun çatısındaki kapağı açarak kedinin kurtulmasını sağladı.
Kedinin kurtarılması için ekiplere haber veren Öznur Akbulak, “Biz buradan tesadüfen geçiyorduk, kedinin sesini duydum. Ben de buradaki esnafa kedinin orada mahsur kaldığını söyledim. Onlar da kedini çok uzun bir süredir burada kaldığını söyledi. Yan tarafta okul var. Buradan geçen öğretmenler, turistler ve esnafın da dikkatini çekti. Ben de itfaiyeyi aradım ve beraber burada kedinin kurtarılmasını bekledik ve ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı” ifadelerini kullandı.
Okulun güvenliğinden sorumlu olan Mahmut Demir ise “Bu kedinin yaklaşık bir aydır bu çatıda mahsur kaldığını düşünüyorum. Vatandaşlar ve esnaf kedinin orada mahsur kaldığını söyledi. Biz de ellimizden geleni yamaya çalıştık. İtfaiyeyi aradık. Kedi çatıda kaldığı zaman boyunca beslenme ihtiyacını kuş yiyerek karşılamış” diye konuştu.
Ekipler tarafından kurtarılan kedinin bölgede gezdiği gözlendi.

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