HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekipler "Pıtır" için seferber oldu... Kalp masajıyla hayata döndü

Ekipler "Pıtır" için seferber oldu... Kalp masajıyla hayata döndü

20.02.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de bir binada başlayan yangın, büyüyerek bitişikte bulunan diğer binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bir dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Ekipler "Pıtır" için seferber oldu... Kalp masajıyla hayata döndü

İstanbul Esenler'de çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kedinin sahibi ise o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Her iki apartmanın üst katlarında oturanlar dairelerini terk ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenler’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yangını söndüren ekipler, bir dairede mahsur kalan kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Dumandan etkilendiği anlaşılan "Pıtır" isimli kedinin sahibi Murat Şahin, bu sırada gözyaşı döktü.

Murat Şahin, "Ev yansın önemli değil, kedim kurtuldu ya başka bir şey istemiyorum. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Evde yaklaşık bir saat mahsur kaldı. Kedimi itfaiye ekipleri kurtardı. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

İki binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüse biletsiz binmek istedi, yakını ise şoförü bıçakladı!Otobüse biletsiz binmek istedi, yakını ise şoförü bıçakladı!
Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırıGazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı
Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralıKonya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Çobanlık deyip geçmeyin! Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Çobanlık deyip geçmeyin! Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

İlginizi Çekebilir

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.