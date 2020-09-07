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Ekipler saklanan uyuşturucuları tek tek buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Aydın’da narkotik ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, evlerde yapılan aramalarda dolap arkalarına ve yorganların arasına saklanmış uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı ve Çeştepe Mahallesi’ndeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Aydın’da narkotik ekipleri tarafından iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, evlerde yapılan aramalarda dolap arkalarına ve yorganların arasına saklanmış uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı ve Çeştepe Mahallesi’ndeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda evlerin mutfak ve yatak odası bölümlerinde dolap arkalarına ve yorgan aralarına saklanmış 125,10 gram sentetik kannabinoid, 118,14 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyal, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 330 TL, bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet dolu fişek ele geçirildi. Her iki operasyonda da gözaltına alınan O.Ç. ve B.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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