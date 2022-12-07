HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekipler şaşkına döndü! Toprağından altından cephane çıktı

Ekipler şaşkına döndü! Toprağından altından cephane çıktı

07.12.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşlarıyla kapatılan 1 kalaşnikof tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

Ekipler şaşkına döndü! Toprağından altından cephane çıktı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.E.’ye ait evde silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

KE

Düzenlenen operasyonda eğitimli köpek ile arama yapan ekipler, evin bahçesinde dedektör ile arama yaparak, kazı yaptı.

Göreve giderken 3 kişi saldırmıştı! Polis memuru tutuklandı Göreve giderken 3 kişi saldırmıştı! Polis memuru tutuklandı

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yapılan kazıda, toprağa gömülü 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet muhtelif çaplarda ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet uzun namlulu kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 2 adet tabanca kılıfı, 94 adet kalaşnikof mermisi ve 180 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

FWEF

Toprağın altından çıkan silah ve mermilere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de camilere dadanmışlardı! YakalandılarKayseri'de camilere dadanmışlardı! Yakalandılar
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldıÖztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark... 1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kalaşnikof

En Çok Okunan Haberler

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

2023 market poşet fiyatı belli oldu

2023 market poşet fiyatı belli oldu

Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!

Rusya lideri Putin'den nükleer savaş açıklaması!

Gürcistan’dan İstanbul'a alışveriş akını… “550 dolara satacağım”

Gürcistan’dan İstanbul'a alışveriş akını… “550 dolara satacağım”

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.