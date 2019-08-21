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Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 00:19 | Son Güncelleme

Elazığ'da yayın yapan televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip, program çekimi için Keban ilçesinde indikleri mağarada mahsur kaldı. Mağarada 4 saat mahsur kalan ekip, AFAD ve UMKE tarafından yapılan çalışmayla kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 televizyonun Genel Yayın Yönetmeni ve' 'Doğa İçin Keşfet' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Keban ilçesinde bulunan Damla Taş Mağarası'na girdi.

Yaklaşık 100 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen çıkan olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen televizyon personeli, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, iple indikleri mağaradaki ekibi yukarı çıkardı. Mağaradan çıkarılan ekip, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrolden geçirilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kurtarma AFAD Umke

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