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  4. Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Tokat’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şüpheli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğuna dair bilgi aldı. Bu bilgiye istinaden yapılan operasyon kapsamında ekipler, alınan arama kararı doğrultusunda U.K ve B.A.K ismindeki baba oğul oldukları öğrenilen şahısların ikametinde çalışma yaptı.

Yapılan aramada; 14 adet taş obje, 2 adet pirinç alem, 2 adet oyma ahşap obje, 1 adet topuz, 1 adet kilise ikonu, 1 adet gözyaşı şişesi ve 1 adet sikke olmak üzere toplam 22 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserlere el konulurken şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat tarihi eser

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