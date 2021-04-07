Ekipler şüphelendi dolandırıcı çıktı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın çantasından nakit para, bilezik, yüzük çıktı. Telefonla konuştuğu vatandaşı dolandıran şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl merkezi Mithatpaşa Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen E. A. (28) adlı şahsın yapılan kontrolünde elinde taşıdığı poşet içerisinde 4 bin 200 TL nakit para, 3 adet altın bilezik, 1 adet alyans yüzük, 1 adet çeyrek altın ve 1 çift altın küpe tespit edildi. Şüpheli şahıs iadesinde söz konusu para ve takıları telefonla görüştüğü ve tanımadığı bir vatandaştan aldığını itiraf etti. Şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken olup bahse konu nakit para ve takıların sahibi olan ve Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden mağdur vatandaşın kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

