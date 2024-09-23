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  4. Ekipler teyakkuzda! AFAD'dan 'sarı' ve 'turuncu' kodlu alarm: Bu 7 ildekiler dikkat!

Ekipler teyakkuzda! AFAD'dan 'sarı' ve 'turuncu' kodlu alarm: Bu 7 ildekiler dikkat!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.09.2024 09:13
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel ve su baskını konusunda 7 ili kapsayan kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. Turuncu ve sarı kodlu uyarılarla 7 ilin vali ve kaymakamlarına uyarı yapan AFAD, vatandaşları da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler teyakkuzda! AFAD'dan 'sarı' ve 'turuncu' kodlu alarm: Bu 7 ildekiler dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 7 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD 7 ildeki ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek 2 il için turuncu, 5 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu.

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BU İLLERE DİKKAT

Sözcü Televizyonu'nun haberine göre, Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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AFAD 2 İLDEKİ VALİ VE KAYMAKAMLARI UYARDI

AFAD’ın yaptığı paylaşımda ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
afad sağanak
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