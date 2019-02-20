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Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da çarpıştığı tırın altında sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu güçlükle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu

Şanlıurfa’da çarpıştığı tırın altında sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu güçlükle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 20. kilometresi TJK Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 HA 276 plakalı motosiklet, Mardin istikametine gitmekte olan 73 HA 923 plakalı tıra yandan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulurken sürücüsü ise tırın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı çıkartmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışmanın ardından yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu

Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu

Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu

Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu

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