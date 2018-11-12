Ekipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izledi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tuzcumurat Mahallesi 267 Sokak’ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen bir kadın olduğu ihbarı üzerine itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İnşaat halindeki binanın asansör boşluğunda yatar halde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadına ulaşıldı. İtfaiye kurtarma ekipleri, kadını sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı kadın Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. (İHA)
Kız arkadaşına gitti, neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi...
Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Metroda intihar! Ulaşıma kapatıldı
Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı
Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var
Erdoğan'dan flaş 'AB üyeliği' mesajı!
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Okuyucu Yorumları 0 yorum