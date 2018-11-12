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Ekipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 02:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen bir kadını itfaiye kurtardı.

Ekipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izledi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tuzcumurat Mahallesi 267 Sokak’ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen bir kadın olduğu ihbarı üzerine itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU

İnşaat halindeki binanın asansör boşluğunda yatar halde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadına ulaşıldı. İtfaiye kurtarma ekipleri, kadını sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı kadın Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit asansör yaralı kadın

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