Ekipler yaşlı kadın hasta için seferber oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan 70 yaşındaki kadın hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 30 kilometre mesafede yolu kardan kapanan Özbeyli Mahallesi'nde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'in yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbarın ardından harekete geçen sağlık ekipleri, yol kapalı olduğu için ilerleyemeyince durumu Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, ilaçları bittiği için fenalaşan yaşlı kadına ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şeker'in yakınları, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kadını hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür etti.

