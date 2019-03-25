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Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 02:19 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının ormana sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 dönümlük alandaki yangının ormana sıçramaması için çalışılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer yangın

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