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Ekiplerden 7 günde 7 ayrı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi.Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi.

Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi.
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi. Denetimlerde bin 172 iş yeri denetlenirken 2 kişiye bin 292 TL idari para cezası kesildi.
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarda denetimi gerçekleşti. Denetimlerde bin 172 Umuma açık istirahat ve Eğlence yeri denetlenirken, 15 iş yerine uyarı yapılırken 2 kişiye ise bin 292 TL idari para cezası uygulandı.

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