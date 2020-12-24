HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekiplerden kaçtı, dükkana ışık hızıyla böyle girdi

Ekiplerden kaçtı, dükkana ışık hızıyla böyle girdi

24.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle caddede bulunan iş yerlerine çarpma ve araçtan inip kaçma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle caddede bulunan iş yerlerine çarpma ve araçtan inip kaçma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde trafik ve asayiş ekipleri saat 21.00’de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında denetime başladı. Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada kısıtlamanın bitimine yarım saat kala 34 CCP 115 plakalı bir otomobil, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Cadde üzerinden Görükle Yerleşkesi istikametine kaçan otomobil sürücüsü Muhammed D., (28) aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerlerine çarptı.

Otomobili bıraktı, yaya olarak kaçtı
İş yerlerine çarparak duran otomobil elektrik direği ile kasap arasında sıkıştı. Araç içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü otomobili bırakıp biranda yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler kaza yerinden ayrılan sürücünün arkasından yaya olarak koşturmaya başladı daha sonra sürücü gözlerden kaybolarak kayıplara karıştı. Otomobilde ve iş yerlerinde ağır maddi hasar meydana gelirken, araçta yapılan incelemede uyuşturucu madde kullanmak için malzemeler ele geçirildi.

Sürücü iş yerlerine böyle girdi
Otomobille polislerden kaçan sürücü iş yerlerine vurarak kasap ile elektrik direği arasına hızla girerek sıkıştı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü Muhammed D., otomobilden indi. Otomobilden indikten sonra kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ardından takip etmeye devam etti ve bir süre sonra gözlerden kaybolarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarında otomobilin çok hızlı gittiği ve bir anda iş yerlerine çarparak durması ise izleyenleri şaşırttı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması ve sürücünün araçtan çıkıp biranda yaya olarak kaçmaya başlaması dikkatlerden kaçmadı.
Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya konduSonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan koronavirüs açıklaması: Daha agresif seyrediyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: Daha agresif seyrediyor

İşte ilaç kullanan koronavirüs hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Şişli'de turist aileye kapkaç dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

Turist aile güpegündüz dehşeti yaşadı

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.