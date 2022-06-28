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Ekipleri alarma geçiren ihbar! Arama çalışması başlatıldı

28.06.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce'de, debisi yükselen Asar Deresi’ne 2 kişinin düştüğünü gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Alarma geçen itfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri akşam saatlerinde derede arama çalışması başlattı.

Ekipleri alarma geçiren ihbar! Arama çalışması başlatıldı

Düzce'deki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Asar Deresi’ne iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

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SÜRÜKLENME İHTİMALİNE KARŞI TEL ÇEKTİLER

İtfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, 2 kişinin sürüklenme ihtimaline karşı Asar Deresi ile Melen Çayı’nın birleştiği yer olan Yeni Taşköprü Köyü mevkisinde arama çalışması başlatıldı.

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Ekipler su debisinin yüksek olması nedeniyle Melen Çayı etrafında suyun daha az olduğu yerler ile çalılıklar arasında da arama yaptı. Ayrıca Melen çayına karşıdan karşıya tel çekerek biriktirme yapan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, "Çay Mahallesi mevkisinden 2 kişinin suya düştüğünü görmüşler o şekilde ekiplere ihbar gelmiş” dedi. (DHA)


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