Ekipleri alarma geçiren olay! Cadde trafiğe kapatıldı, seferler askıya alındı ama vatandaşlar film seyreder gibi izledi

Tedirgin eden olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş cadde üzerinde bulunan çöp kutusuna bir kişinin çanta bıraktığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI, TRAMVAY SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gelen takviye ekipler ile cadde şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Tramvay seferleri de askıya alındı.

ÇANTANIN BOŞ OLDUĞU ANLAŞILDI

Çöp kutusu içerisinde bulunan çanta bomba imha uzmanı tarafından özel kıyafetler giyilerek alındı. Yapılan kontrolde çantanın boş olduğu anlaşıldı.

VATANDAŞLARIN DÖRT GÖZLE İZLEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Yaşananları merak eden vatandaşlar ise dört gözle olup biteni izledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. (İHA)



