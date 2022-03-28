Ekipleri görünce ışıkları kapattılar ama... 78'i birden yakalandı!

Jandarmayı görünce kumarhanenin ışıklarını kapadılar
İzmir’in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen depoda kumar oynandığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi’nde A.K. isimli bir şahsa ait depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda karşılarında jandarma ekiplerini gören depo sahibi, ışıkları kapatarak ekiplerden gizlenmeye çalıştı. Düzenlenen operasyonda 78 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, yakalanan kişilere toplamda 141 bin 882 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan kumar oynanan depo mühürlenirken, şüpheli A.K. hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
(İHA)
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