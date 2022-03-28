HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekipleri görünce ışıkları kapattılar ama... 78'i birden yakalandı!

Ekipleri görünce ışıkları kapattılar ama... 78'i birden yakalandı!

28.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Bornova'da kumarhaneye çevrilen bir depoya baskın düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini karşısında gören depodakiler ışıkları kapattılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 78 kişiye idari işlem uygulanırken, depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipleri görünce ışıkları kapattılar ama... 78'i birden yakalandı!

Jandarmayı görünce kumarhanenin ışıklarını kapadılar
İzmir’in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen depoda kumar oynandığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi’nde A.K. isimli bir şahsa ait depoda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

DEPO SAHİBİ IŞIKLARI KAPATTI

Operasyonda karşılarında jandarma ekiplerini gören depo sahibi, ışıkları kapatarak ekiplerden gizlenmeye çalıştı. Düzenlenen operasyonda 78 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, yakalanan kişilere toplamda 141 bin 882 TL idari para cezası uygulandı.

1

Öte yandan kumar oynanan depo mühürlenirken, şüpheli A.K. hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkeme salonu buz kesti: Deccalı öldürdüm çünkü ben İsa'yımMahkeme salonu buz kesti: Deccalı öldürdüm çünkü ben İsa'yım
Bize saldıracaklar, yoktan yere dedikodu üreteceklerBize saldıracaklar, yoktan yere dedikodu üretecekler
Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..." Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

Kendilerini polis olarak tanıtmışlar! Şeyma Demir'in cansız bedeni bulundu, kan donduran detay

Kendilerini polis olarak tanıtmışlar! Şeyma Demir'in cansız bedeni bulundu, kan donduran detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.