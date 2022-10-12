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Ekipleri harekete geçiren telefon! Evde mahsur kaldı: Ölmekten korkuyorum

12.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta şeker komasına giren eşinin hastaneye gitmesi üzerine evde yalnız kalan felçli yaşlı adam, polis ekiplerini arayarak ölmekten korktuğunu söyledi. Ekipleri karşısında görünce hüngür hüngür ağlayan 72 yaşındaki Muammer Cengiz ekiplerin teselli etmesiyle sakinleşirken, sedyeyle ambulansa alındı. Felçli adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Zonguldak Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak üzerinde yaşandı. Tır şoförlüğünden emekli 72 yaşındaki Muammer Cengiz'in eşi şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine evde yalnız kalan; felçli adam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler bu arada Muammer Cengiz ile de telefonla irtibat kurmaya çalıştı. Ancak eşinin hastanede olduğunun öğrenilmesi üzerine yaşlı adam ekiplerin eve balkondan girmelerini istedi.

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ÖLMEKTEN KORKTUĞUNU SÖYLEYİP EKİPLERDEN TESELLİ BULDU

Merdivenle balkondan giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı koltuğun üzerinde ağlar vaziyette buldu. Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Muammer Cengiz'in tansiyon ve şekerini ölçtü. Değerlerin yüksek çıkması üzerine yaşlı adamın acil servise götürülmesi kararlaştırıldı.

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YARDIM İÇİN ARADIĞI YAKINI İSTANBUL'A GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Cep telefonundan bir yakınını arayan Muammer Cengiz cevap alamayınca polis memurundan yardım istedi. Polis memurunun aradığı yakını telefonu açtı. Ancak yaşlı adamın yanına gelemeyeceğini söyleyip İstanbul'a yolculuk edeceğini söyledi. Bu kez gözyaşlarına boğulan yaşlı adam yalnız kalınca ölmekten korktuğunu söyledi.
Ekiplerin teselli etmesiyle sakinleşen yaşlı adam, sedyeyle ambulansa alındı. Felçli adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer ekipler de olay yerinden ayrıldı.

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(İHA)

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Zonguldak
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