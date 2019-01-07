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Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması! Kamarasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:17 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı Canopus adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Valery Cerkezov, istirahat için gittiği kamarasında ölü olarak bulundu.

Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması! Kamarasında ölü bulundu

Rusya'nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmekt üzere hareket eden St. Vincent bayraklı Canopus adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizinden Çanakkale Boğazına saat 21.00'de giriş yaptı. Gemi personeli, saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine, geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu rapor etti.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, gemiyi demirlemek üzere Karanlık Liman mevkiine yönlendirdi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkilileri ise, savcılık talimatıyla gemide inceleme yapacak. Ardından da hayatını kaybeden kaptanın cenazesi gemiden alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı St. Vincent Canopus Valery Cerkezov

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