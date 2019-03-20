Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depreme ilişkin, "Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımızla ve Valimizle görüştüm. Metruk binalarda yıkılmalar var, onun dışında herhangi bir hasar olmadığı bilgisi verildi. Çatılardan düşen kiremitlerden ve malzemelerden kaynaklanan yaralanmalar var. Ekiplerimiz beş ayrı noktada çalışmalarını ve tespitlerini yapıyor." dedi.

Kurum, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Aksaray'da, Valilik binasında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer de eşlik etti.

Kurum, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'ın tarih, tarım ve kültürün merkezi odluğunu söyledi. Aksaray'ın Anadolu'nun tarihi ve turizmi açısından önemli bir şehir olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti: