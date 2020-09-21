Ekiplerin Adil Öksüz için kazı yaptığı bölge görüntülendi

FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ve çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddia edilen arazi görüntülendi. 2 günlük kazı çalışmalarının yapıldığı bölge didik didik arandı.

FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye, darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edildi. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. 15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makineleri tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı. 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Çalışmaların gerçekleştirildiği arazi görüntülendi

Ekiplerce 2 gün boyunca arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölge İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Ekiplerce adeta didik didik aranan ve çalışmalar yapılan bölgede iddiaları yansıtan hiçbir bulguya rastlanılamadı.