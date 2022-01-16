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Ekiplerin araştırması korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Kiraladığı otel odasında hemşirenin cansız bedeni bulundu

16.01.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yakınlarının haber alamadığı hemşirenin kiraladığı otel odasında cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden hemşirenin yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Ekiplerin araştırması korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Kiraladığı otel odasında hemşirenin cansız bedeni bulundu

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Emel Yüce’den (42) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

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OTEL ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine yapılan incelemede Yüce’nin dün akşam saatlerinde kiraladığı bir otelde kaldığı tespit edildi. Otel odasında Emel Yüce’nin cansız bedeni bulundu.

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YATAĞININ ÜZERİNDE ENJEKTÖR BULUNDU

Yücel'in yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Yüce’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (AA-İHA)

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Ordu
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