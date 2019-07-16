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Ekiplerin durdurduğu araçtan 4 bin 400 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’de doğu illerinden ve yurt dışından gelen tırlardan temin ettiği kaçak sigaraları satan şahsın aracına jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.R.G.

Ekiplerin durdurduğu araçtan 4 bin 400 paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli’de doğu illerinden ve yurt dışından gelen tırlardan temin ettiği kaçak sigaraları satan şahsın aracına jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.R.G. isimli bir şahsın, doğu illerden ve yurt dışından gelen tırlardan temin ettiği kaçak sigaraları Gebze ilçesinde sattığı bilgisine ulaştı. Olay üzerine harekete geçen ekipler, şahsı takibe aldı. Şahsın aracında kaçak sigara taşıdığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Durdurulan araçta ekipler tarafından yapılan aramalarda bagaj ve arka koltuk kısmında 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alına alınan M.R.G. karakolda yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin durdurduğu araçtan 4 bin 400 paket kaçak sigara çıktı

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