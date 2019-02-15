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Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Çetin kış aylarında yağan karla mücadele eden ekiplerin mücadelesi bitmiyor.

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Çetin kış aylarında yağan karla mücadele eden ekiplerin mücadelesi bitmiyor. Kar küreme araçları gece gündüz yolu açmak için seferber oluyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Uzungeçit beldesinin alternatif yolu aylardır gece gündüz çalışan ekiplerin mücadelesi sonucu açıldı. Yüksek rakımlı olan yolu zor koşullarda açan ekipler, açma işlemini tamamladıktan sonra yeniden karın yağmasıyla yol yeniden ulaşıma kapanıyor. Yağan kar tekrar yolu ulaşıma kapatınca ekipler vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığını temizlemek için çalışan ekipler kar küreme aracı kullanarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor.
Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesinde bulunan 26 kilometrelik yolun daha yakın olması nedeniyle vatandaşlar en çok bu yolu kullanıyor. Bu nedenle yolda mahsur kalan araçları kurtaran ekipler gece gündüz ek mesai yaparak yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

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