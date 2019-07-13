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"Ekiplerin sayesinde ölümün kıyısından kurtulduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıktıktan sonra Fethiye’ye sıçrayan orman yangında soğutma çalışmaları sürüyor - Göcek'te yaşayan Arife Urkun: "Ekiplerin sayesinde ölümün kıyısından kurtulduk. Çok korkunç bir şeydi. Allah bir daha yaşatmasın"

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hayat normale dönüyor. Alevlerin bazı yerleşim yerlerini tehdit etme ihtimaline karşı tahliye edilen vatandaşlar, evlerine döndü.

Fethiye ilçesinin turistik Göcek Mahallesi'nde yaşayan Arife Urkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangının evlerine çok yaklaştığını söyledi.

Yangının ardından evlerinde temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Urkun, "Yangının küllerini temizliyoruz. Evimiz yansa ne yapardık, bilmiyorum. Çok korkunçtu. Yangın sırasında 'Evden çıkın.' dediler ama biz çıkamadık. Ekipler geldi ve müdahale etti. Bize 'Korkmayın. Müdahale edeceğiz.' dediler. Ekiplerin sayesinde ölümün kıyısından kurtulduk. Çok korkunç bir şeydi. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Özcan Urkun ise yangın başladığında evlerinde olduğunu belirterek, "Yangın tepede görüldüğünde poyrazla buraya geleceğini tahmin ettik. Evin arkasındaki çamın altını suladım. Yangının eve gelmesini kendi imkanlarımla engellemek istedim." dedi.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan orman yangınında 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dalaman Fethiye Muğla orman yangını Soğutma Çalışması

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