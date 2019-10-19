HABER

Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kayseri'de ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Deveci ve ekibince 10 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu yerli imkanlarla geliştirilen "parmak kontraktürü açma cihazı", eklem hareket bozukluklarında kapalı yöntemle yaklaşık bir ayda tedavi imkanı sağlıyor - Dr. Mustafa Deveci: - "Açık cerrahi ameliyatlarında anesteziye ait komplikasyonlar, enfeksiyon, yara yeri problemleri ve cilt dokusu yetmediği durumlarda başka yerden deri yaması alınması ihtiyacı olabilmektedir. Bizim sistemimizde ise tamamen lokal anestezi yapılmakta. Operasyon 5-10 dakika sürmektedir. Sadece çivilerin girdiği yerlerde bir cerrahi işlemimiz oluyor"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Deveci ve ekibinin, parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisi için geliştirdiği "parmak kontraktürü açma cihazı", kapalı yöntemle yaklaşık bir ayda tedavi imkanı sağlıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark AŞ iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasında birincilik elde eden parmak kontraktürü açma cihazı, parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisinde başarılı sonuçlar veriyor.

Dr. Mustafa Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıllık hekim olduğunu ve uzun yıllardır el ameliyatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Geliştirdikleri parmak kontraktürü açma cihazı için ciddi yatırım yaptıklarını aktaran Deveci, maaşının yüzde 50'sini Ar-Ge'ye ayırdığını anlattı.

El ameliyatlarında zor anlar yaşandığını belirten Deveci, geliştirdikleri yerli cihazın özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Parmakların eklem hareket açıklığının yeteri kadar sağlanamadığı, bükük kaldığı ya da dümdüz kaldığı, bükülemediği, bükükken de açılamayan hastalıklar (kontraktür) vardır. Bunlara cerrahi işlemler yapıyoruz. Dünyada da rutin işlem açık cerrahidir. Fakat bu cerrahi işlemlerin başarı oranı yüzde 8-10 arasında değişmekte, 3-6 ay sonrasında hastanın ameliyat öncesi haline dönme oranı oldukça yüksektir. Acaba bu durumu açık ameliyatsız nasıl çözeriz diye düşündük. 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hayal ettiğimiz ürünün Erciyes Teknopark bünyesinde 3 boyutlu modellemelerini yaptık. Daha sonra prototipini ürettik. 2-3 hastada da uyguladık. Oldukça iyi sonuçlar elde ettik. Şu an yüzdeye vurmak için hasta sayımız yetersiz. Bilimsel veri olması için en az 15-20 hastada çalışma yapmamız lazım ancak uygulama yaptığımız 3 hastada yüzde 100 başarı sağladık."

Parmak kontraktürü açma cihazı öncesinde hastaya lokal anestezi uygulandığını ifade eden Deveci, "Açık cerrahi ameliyatlarında anesteziye ait komplikasyonlar, enfeksiyon, yara yeri problemleri ve cilt dokusu yetmediği durumlarda başka yerden deri yaması alınması ihtiyacı olabilmektedir. Bizim sistemimizde ise tamamen lokal anestezi yapılmakta. Operasyon 5-10 dakika sürmektedir. Sadece çivilerin girdiği yerlerde bir cerrahi işlemimiz oluyor." diye konuştu.

- "Hasta memnuniyeti oldukça yüksek"

Deveci, geliştirilen ürünün ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapıldığını, ürünün devlet ödemeleri kapsamında olduğunu belirtti

Tedavi ile ilgili bilgiler veren Deveci, şöyle devam etti:

"Cihaz vücuda yerleştirildikten sonra günlük 3 derecelik düzeltmeler yapıyoruz. Toplam vücutta kalma süresi uzatmalarıyla birlikte 1 aydır. 25 gün düzeltme, 5 gün de bekleme süresi. İlk vakamız 2 taraflı bir hastaydı. Bir tarafına uyguladık. Diğer tarafı için de bir süre ara vermek istedik. Hastanın 15 yıllık kontraktürü vardı. Israrla 'hocam diğer tarafını da yapar mısınız' dedi. Diğer tarafı da yaptık ve fiksatör şu an hastanın parmağında bulunmakta. Yaklaşık 10 gün sonra da diğer tarafı çıkartacağız. Hastamızın memnuniyeti oldukça yüksek."

Biyomedikal mühendisi Mehmet Özcan ise şirketlerini Erciyes Teknopark'ta geçen yıl kurduklarını, bu süreçte parmak kontraktürü açma cihazının yapım aşamasının daha başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.

Özcan, projenin başarısında ORAN ve Erciyes Teknopark ekibinin çok ciddi bir çalışması olduğunu, projesi olan kişilerin hayallerinin peşinden gidip asla pes etmemesi gerektiğini kaydetti.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Atina’daki tıp kongresine Türk cerrahlar damga vurduAtina’daki tıp kongresine Türk cerrahlar damga vurdu
Sonbahar huzursuzluğuna karşı “Terapi Çayı”Sonbahar huzursuzluğuna karşı “Terapi Çayı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğri eklem eklem tedavisi Kayseri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Mustafa Deveci yerli cihaz

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.