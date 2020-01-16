Eklem kireçlenmesi ’yalnızlığa’ neden oluyor

Yaşlılarda sık görülen rahatsızlıklardan biri olan eklem kireçlenmesinin hastaların günlük yaşamlarını etkileyerek yalnızlığa neden olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, hastaların günlük rutin hareketlerini bile sınırlayarak depresyon ve kalp rahatsızlıklarına da yol açabilen bu hastalığın tedavi yöntemlerinden birinin de kök hücre tedavisi olabileceğini söyledi.

İleri yaşlılarda sık görülen bir sağlık sorunu olan eklem kireçlenmesinin sosyal etkileri de var. Şiddetli ağrılara da neden olan eklem kireçlenmesi şikâyetleri, günlük aktiviteleri de sınırlandırdığı için çoğu zaman hastanın yaşam kalitesinin de düşmesine neden oluyor. Journal of the American Geriatrics Society’de yayımlanan bilimsel çalışma, eklem kireçlenmesi, yani osteoartrit, kaynaklı eklem ağrılarının yaşlılarda sosyal izolasyona, yani yalnızlığa neden olduğunu ortaya koydu.

Kök hücre tedavisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Yüksel Büküşoğlu, ağrılı eklem kireçlenmesi nedeniyle günlük hareketleri sınırlanan yaşlıların daha çok sosyal olarak izolasyonuna neden olduğunu ve dolayısıyla kendilerini çok daha fazla yalnız hissettiğini, bu durumun da depresyon ve kalp rahatsızlıklarına sebep olabileceğini söyledi.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, kök hücre tedavisinin eklem rahatsızlıkları için de oldukça başarılı bir şekilde kullanılabildiğinin altını çizdi.