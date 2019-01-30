Kök Hücre Tedavisi Doktoru Yüksel Büküşoğlu, “Eklem kireçlenmesini önlemek için jöleli gıdalar tüketin” dedi.

Eklemleri korumak, sağlıklı eklemler, kıkırdak ve bağ dokusuna sahip olmak için yapılabilecek pek çok şey olduğunu belirten Kök Hücre Tedavisi Doktoru Yüksel Büküşoğlu, “Yapılan son araştırmalar beslenme alışkanlıkları değiştirildiğinde eklem kireçlenmesi ve kıkırdak hasarı problemlerinde iyileşme sağlanabildiğini gösteriyor. Kıkırdak, yediğiniz gıdalara göre kendini yenileyebiliyor. Yeni bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, jöleli gıdalar takviyesinin yanı sıra egzersiz ve C vitamini, kıkırdakların, bağ dokularının, tendonların ve kemiklerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olarak eklem kireçlenmesi şikayetlerini azaltıyor, eklemlerinizi koruyor.’’ şeklinde konuştu.

Büküşoğlu, jöle, sığır ve balık gibi hayvanların deri, kemik ve bağ dokularının kaynatılması ile elde edilen jelatinden yapılan bir gıda olduğunu ifade ederek, “Belki de kültürümüzün bize bir hediyesi olarak düşünebileceğimiz Paça çorbası bol miktarda jelatin içerir. Jelatin, bizim kıkırdak tutkalı olarak tarifleyebileceğimiz kolajen adlı maddenin vücutta üretilmesine neden olan aminoasitler bakımından fazlasıyla zengin bir gıda takviyesidir.” dedi.