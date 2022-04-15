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  4. Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

15.04.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, eklere 'eclair' yazınca sosyal medyanın diline düşmüştü. Bu ifadesiyle gündem olan model, "Şimdi tüm problem ekler'i İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadeleriyle kendini savunmuştu. Yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Şahin bu defa bornozuyla kamera karşısına geçti.

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

YouTube'da konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen, "Fahrettin Koca kimdir?", "İstiklal Marşı'nı kim yazdı?" gibi soruları cevaplamayan Şevval Şahin uzun süre gündemden düşmemişti. Sonrasında özel hayatı ile gündeme gelmeye devam eden Şahin bu defa bornozlu pozuyla dikkat çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN BORNOZLU POZ

Şevval Şahin özel hayatı ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Ekler paylaşımından sonra kendisine gelen eleştirilere aldırmayan Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti.

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

22 yaşındaki fenomen cesur paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle poz veren model, düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Şahin'in geçtiğimiz günlerde tercih ettiği üst, takipçileri tarafından uyku bandına benzetilmişti.

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

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Şevval Şahin Instagram
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