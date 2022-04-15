Eklere 'eclair' demesiyle gündem olmuştu! Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti

YouTube'da konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen, "Fahrettin Koca kimdir?", "İstiklal Marşı'nı kim yazdı?" gibi soruları cevaplamayan Şevval Şahin uzun süre gündemden düşmemişti. Sonrasında özel hayatı ile gündeme gelmeye devam eden Şahin bu defa bornozlu pozuyla dikkat çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN BORNOZLU POZ

Şevval Şahin özel hayatı ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Ekler paylaşımından sonra kendisine gelen eleştirilere aldırmayan Şevval Şahin bornozuyla kamera karşısına geçti.

22 yaşındaki fenomen cesur paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle poz veren model, düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

Şahin'in geçtiğimiz günlerde tercih ettiği üst, takipçileri tarafından uyku bandına benzetilmişti.





