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Ekmeğe fısıldayan kadın Üçge’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Mağaza ekipmanları ve raf sistemleri sektörünün öncü firması ÜÇGE, üreticisinden son tüketiciye kadar geniş bir kitlenin “Ekmeğe Fısıldayan Kadın” olarak tanıdığı Türkiye’nin tek kadın ekmek ustası ve “Doğanın Hikaye Anlatıcısı” Mine Ataman’ı, okurlarıyla yeni buluşan kitabı ile ağırladı.ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ’de gerçekleşen ziyarette Mine Ataman, Göbeklitepe’ye ithafen yazdığı, Türkiye’nin tanıtımı için de çok değerli bir eser olan “Cennette İlk Sofra” kitabını ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven, ÜÇGE Elektronik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Tuncer ve ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Satış Grup Yöneticisi Cemil Azder için imzaladı.

Ekmeğe fısıldayan kadın Üçge’de

Mağaza ekipmanları ve raf sistemleri sektörünün öncü firması ÜÇGE, üreticisinden son tüketiciye kadar geniş bir kitlenin “Ekmeğe Fısıldayan Kadın” olarak tanıdığı Türkiye’nin tek kadın ekmek ustası ve “Doğanın Hikaye Anlatıcısı” Mine Ataman’ı, okurlarıyla yeni buluşan kitabı ile ağırladı.
ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ’de gerçekleşen ziyarette Mine Ataman, Göbeklitepe’ye ithafen yazdığı, Türkiye’nin tanıtımı için de çok değerli bir eser olan “Cennette İlk Sofra” kitabını ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras, ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven, ÜÇGE Elektronik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Tuncer ve ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Satış Grup Yöneticisi Cemil Azder için imzaladı. Ataman, Anadolu’nun binlerce yıllık buğday ve ekmek hikayesini, tohumundan buğdaya, insandan öze dönüşen hikayeyi konu alan kitabı için “Cennette ilk Sofra Göbeklitepe’ye kurulmuş binlerce yıllık bir sofradır. Mısır için Simyacı ne ise Anadolu için de bu kitap aynı anlamı taşımaktadır” dedi.
İlk etapta sadece gastronomi meraklılarının okuyacağı bir kitap gibi algılansa da ekmek sevdalıları için bir ekmek kitabı, mitoloji ve tarihten beslenenler için tarih romanı, masal severler için bir aşk masalı, ille de insan diyenler için başucu kitabı olarak tanımladığı kitabında geçmişten günümüze Anadolu Uygarlıklarında ekmeğin, buğdayın ve insanın bilinmeyen öyküsüne şiirsel ve hikaye dilinde değiniyor.
Bursa’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mine Ataman, “Çoğu insan perakende geçmişim olduğunu bilir. Süpermarket açılışında alana önce inşaatçılar girer, onların işi bitmeye yakın ÜÇGE gelir ve mağazanın altyapısını ve raflarını düzenler. İşte ondan sonra işler hızlıca biter ve en son manavın da gelmesiyle süpermarket açılır. Bursa ziyaretimde tüm bu anılarım canlandı. Hayatımın en güzel zamanlarında yüzlerce mağaza açılışında bu ritüeli onlarca kez tekrarladık. Sektörün paydaşları olarak her anımızı birlikte yaşadık. Şimdi Bursa’da ÜÇGE’de olmak inanılmaz bir gurur benim için. Tüm ÜÇGE ekibi ve markası adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökçin Aras beyefendiye teşekkür ederim” dedi.

Ekmeğe fısıldayan kadın Üçge’de

Ekmeğe fısıldayan kadın Üçge’de

Ekmeğe fısıldayan kadın Üçge’de

Ekmeğe fısıldayan kadın Üçge’de

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