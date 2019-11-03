Ekmeği 126 yıl önceki usullere göre yapıp taş fırında pişiriyor

Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesindeki bir fırında ekmekler, 126 yıl önceki geleneklere uygun olarak üretiliyor. Fırının işletmecisi Nebahat Çil, tamamen doğal ekmek ürettiklerini, unu su değirmeninde öğüttükleri buğdaydan yaptıklarını, ekşi maya ile yapılan ekmeği de özel olarak yaptırdıkları taş fırında pişirdiklerini söyledi.

İznik’teki bir firmada ekmekler, Kafkas geleneklerine uygun şekilde üretiliyor. Buğdayın su değirmeninde öğütüldükten sonra un haline getirildiği fırında, ekşi maya ile yapılan ekmekler, özel olarak yaptırılan taş fırında pişirilerek satışa sunuluyor.

126 YIL ÖNCEKİ LEZZET

Fırının işletmecisi Nebahat Çil, aile büyüklerinin 1893 yılında Gürcistan ve Batum çevresinden İznik’in Kırıntı Köyü’nün bulunduğu yere göç ettiğini ve bu bölgede de kendi geleneklerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Köyde Kafkas yöresine has evler yaptıklarını, ayrıca köyün yakınına su değirmeni inşa ettiklerini dile getiren Nebahat Çil, 1980 yıllarında da İznik’te bir fırını kendi geleneklerine uygun ekmek pişiren 'taş fırın' haline dönüştürdüklerini ve vatandaşlara 126 yıl önceki lezzette mayalı ekmek sattıklarını aktardı.