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  4. Ekmeği bölüştüğü 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Ekmeği bölüştüğü 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı

04.03.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, inşaatta duvar ustası olarak birlikte çalıştığı iki kardeşini defalarca ateş ederek öldüren zanlı yakalandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, inşaatta duvar ustası olarak birlikte çalıştığı iki kardeşini defalarca ateş ederek öldüren zanlı yakalandı. Katilin kardeşlerini arayarak “Bugün işe gelmeyeceğim” dedikten sonra, silahla inşaata gelip çalışmakta olan kardeşlerini öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; devam eden inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan Akbay (37), birlikte çalıştığı kardeşleri Hamza (39) ve Ümit (35) Akbay’ı telefonla arayarak rahatsızlığından dolayı bugün işe gelemeyeceğini iletti. Bunun üzerine iki kardeş, beraber inşaata gelerek çalışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki silahla inşaata gelen Doğan Akbay, kardeşlerinin duvar örmekte olduğu 3. kata çıktı. Kendilerine harç yapımında yardımcı olan amelenin gözü önünde iki kardeşine 4 el ateş eden Doğan Akbay, suç aletiyle birlikte inşaattan kaçtı.
Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya şahit olan işçi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de göğüs bölgelerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatlarını kaybettiğini belirledi. Acı haberin ardından inşaata yakın bir noktaya yaşayan kardeşlerin yakınları bölgeye geldi. Sinir krizi geçiren aile fertleri güçlükle sakinleştirilirken, baba Kasım Akbay’ın feryatları yürekleri dağladı.
İki kardeşin ölümüyle sonuçlanan cinayetin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Firari cinayet zanlısı kardeş, polisin takibi sonucu suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Kardeşlerin arasında bir süredir aile içi tartışmaların yaşandığı iddia edildi. Hayatlarını kaybeden Hamza ve Ümit Akbay’ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
Öte yandan, ekmek parası için aynı inşaatta çalıştıkları kardeşleri tarafından öldürülen Hamza ve Ümit Akbay’ın evli, cinayet zanlısı Doğan Akbay’ın ise bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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